Cristina Pedroche desvela cómo será el vestido que llevará en las Campanadas de Antena 3

Los vestidos que Cristina Pedroche ha elegido para dar las Campanadas en Nochevieja nunca han dejado indiferente a nadie, por lo que muchos se preguntan por la elección de la presentadora para este año quien dará la bienvenida al año nuevo en Antena 3 junto a Alberto Chicote.

Así, Cristina ha querido saciar la curiosidad de todos aquellos que le preguntan por su vestido a través de un original vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram: "Todo el mundo me pregunta por mí vestido de las campanadas, así que he decidido contarlo todo", empieza diciendo.

Pero durante la descripción de look elegido Pedroche ha utilizado un accesorio del juego de mesa "Bocazas" con el que era complicado hablar. Aun así, ha comentado que será "un vestido largo" pero que, a diferencia de los años anteriores, renunciará a las transparencias. No será ni negro ni dorado, ya que prefiere no repetir estilo. A continuación, la presentadora enumera los posibles colores que podría tener el diseño (rojo, amarillo...) así como los estampados (estrellas, corazones, arcoíris, incluso a lo mejor, ¿ponis?).

Ahora solo queda esperar hasta el día 31 de diciembre para ver el resultado final con el que seguro vuelve a sorprendernos.