Cristina Pedroche desmiente su relación con Manucho: "Sigo sola, solísima..."

Cristina Pedroche ha querido desmentir los rumores que le relacionan con el futbolista del Rayo Vallecano, Manucho, con el que aparecía de lo más sonriente en la revista Lecturas. Y lo ha hecho de la mejor forma posible: utilizando el humor que le caracteriza.

La colaboradora de 'Zapeando' ha publicado en su cuenta de Instagram una divertida foto en la que hace su particular 'sobaquember' y explica su situación sentimental: “Sé q a los románticos os gustaría que fuera verdad...pero no... sigo sola, solísima...aunque es normal...quién me va a querer así??? #pedrochesolterona”.

Y es que a pesar de que la parejita se mostraba de lo más cariñosa y cercana mientras disfrutaban de la noche madrileña, parece que se trata tan solo de una bonita amistad y que aún tendremos que esperar para ver a Pedroche con novio. ¿Quién será el afortunado?