Cristina Pedroche defiende la libertad de vestir de la mujer: "Poneos lo que os salga del unicornio"

Este pasado miércoles Cristina Pedroche acudía a un acto promocional de la firma de planchas de pelo ghd de la que es imagen. Un evento donde la colaboradora de 'Zapeando' reveló algunas de las claves de su estilismo más esperado de todo el año, la elección de su vestido para dar las Campanadas en Antena 3 junto a Alberto Chicote.

Pero este acto promocional no estuvo exento de polémica, y es que la presentadora fue criticada por la revista Semana por elegir un look con el que aseguraban que Pedroche había defraudado por ser muy recatado: " Ayer me criticaron por llevar este vestido porque 'saqué a pasear mi lado menos sexy'...".

Unas críticas que han sentado muy mal a la colaboradora, y es que quién determina cómo debe vestirse cada uno. "Si me pongo escote y falda corta soy una guarra y una buscona (nunca entendí el término 'buscona', ¿qué busco?). Si me pongo un vestido más tapado como se supone que es este, es que no soy sexy. Os voy a decir una cosa... ES MI CUERPO. DEJADME EN PAZ", escribía la presentadora en sus redes sociales.

Una vez más Pedroche ha demostrado que no tiene miedo en enfrentarse a las críticas y mostrar su opinión. A través de su Instagram Stories lanzaba una serie de publicaciones donde defendía la libertad de vestir de la mujer.