Cristina Pedroche defiende a David Muñoz a través de las redes sociales

El amor de Cristina Pedroche y David Muñoz está cada día más fuerte, tanto que la colaboradora de 'Zapeando' ha salido en defensa de su chico a través de las redes sociales.

El chef ha recibido duras críticas por parte del mundo del vino, y David, que no tiene pelos en la lengua, ha decidido contestar a todos los que le critican a través de su cuenta personal de Instagram: "Mientras parte del mundo del vino me insulta en la redes me voy a esconder por aquí 16 horas, sssssssssshhhhhhhh...", un comentario acompañado de una foto de él en su restaurante.

Por su parte, Pedroche ha querido defender a su chico ante estas crítcias comparándolo con Dalí: "En cuanto te sales de las reglas marcadas te llaman loco... yo prefiero definirte como genio...!!! ?? #Dalí".

Y es que para el que todavía no se haya enterado, Cristina y David ya son uno, y sacan las uñas el uno por el otro ante quien sea.