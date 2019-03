Cristina Pedroche y David Muñoz se van de vacaciones a Singapur

No han querido perder ni un segundo, desde que anunciaron sus vacaciones, Cristina Pedroche y David Muñoz se montaron en el avión para dirigirse a Singapur. El matrimonio se ha tomado un descanso para evadirse del trabajo y de la capital española.

Ya han compartido varias instantáneas con sus fans y seguidores de Twitter e Instagram. Lugares emblemáticos del país, una ruta gastronómica en la que han probado el plato estrella en Singapur, el 'Chilli Crab', una de las recetas más famosas del chef… Y todo esto en unas horas, a ver con qué nos siguen sorprendiendo.

Antes de poner rumbo al continente asiático, Cristina volvió a declarar su amor a David, con una foto en la que se les ve muy cómplices y en la que añadía: "Porque no importa nada más si tú y yo estamos juntos... te amo... uno...". "Solo uno, tú y yo mi niña.... Tú me has enseñado a ser feliz!!!!", fue la respuesta de su Romeo, la cual no tardó en llegar.

Parece que los dos tortolitos están pasando por un momento muy feliz en su relación amorosa, además de que a ambos les va de perlas en el trabajo. Ella sigue haciendo programas de televisión y nuevos proyectos que le van surgiendo, mientras que él podría cumplir este mismo verano su sueño de abrir un restaurante en Londres.

¡Mucha suerte chicos y disfrutad de Singapur!