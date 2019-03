Cristina Pedroche y David Muñoz publican fotos del comienzo de sus vacaciones

Después de unos meses muy ajetreados, Cristina Pedroche y David Muñoz se han ido juntitos para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ambos han informado de sus días libres a través de Instagram, pero ninguno de los dos ha comunicado el destino… ¿Dónde se habrán ido?

La colaboradora de Zapeando y presentadora de Pekin Express, ha publicado una imagen en la que se puede ver a la presentadora en el avión luciendo sus zapatillas de deporte. Además comentó: "Vacaciones, allá voy!!!!".

Por otra parte, David Muñoz también publicó una imagen de la pantalla del rumbo del vuelo, y comentó: "On The way !!!!!!! Destino????". No sabemos el destino que la parejita ha elegido para pasar unos días de relax, pero seguro que tarde o temprano mostrarán alguna que otra foto.