A Cristina Pedroche y David Muñoz les prohíben la entrada en el restaurante 'Sketch' de Londres por ir en zapatillas

Tras disfrutar de una luna de miel en la India, Cristina Pedroche y David Muñoz han vuelto a escaparse unos días pero en esta ocasión el destino ha sido mucho más cercano: Londres.

Unos días en los que el feliz matrimonio ha disfrutado del encanto de la capital inglesa, la colaboradora de 'Zapeando' ha publicado una imagen en su Instagram junto a un mensaje en el que confiesa lo mucho que le gusta correr por Hyde Park: "Me encanta correr por Londres con sus colores otoñales!!! In love in Hyde Park!!!".

Sin embargo no todo están siendo alegrías para la pareja, ya que a Pedroche y David no les dejaron entrar en el afamado restaurante 'Sketch' de Londres por sus zapatillas. Así de sorprendido comentó el suceso el chef premiado con tres estrellas michelín a través de su cuenta de Twitter: "No me habéis dejado entrar en 'Sketch' por mis zapatos. ¿En serio? ¿En Londres? ¿En 2015? Es absolutamente increíble".

Segundos después, el chef de 'DiverXO' mostró una imagen en la misma red social de las zapatillas por las que le había prohibido la entrada en el restaurante londinense.