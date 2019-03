Cristina Pedroche y David Muñoz se compran un piso en Vallecas

Cristina Pedroche y David Muñoz se darán el ‘sí quiero’ antes de que finalice el año en una íntima ceremonia a la que sólo asistirán los padres de ambos.

Mientras que llega el esperado día, la pareja ya se ha hecho con su nidito de amor: un piso de 70 metros cuadrados en el querido barrio de la colaboradora de Zapeando, Vallecas.

“Es pequeña. Tiene poco más de 70 metros”, confesaba Cris. De hecho, no es con vistas a tener niños próximamente: “Cada cosa a su tiempo. Primero nos casamos y después ya veremos”, declaraba.

Para la pedida, el chef regaló a su chica un anillo con un diamante tipo mariposa, y el día coincidió con el primer aniversario de la muerte de su abuela: “Puso una canción y yo me lo veía venir, así que le dije: de rodillas. Me puse a llorar, no podía parar. Luego me hizo croquetas, como en todos nuestros momentos especiales”.