La nueva casa de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Están siendo unos meses difíciles para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. El coronavirus les afectó en primera persona como ellos mismos reconocieron en la entrevista a El Hormiguero de hace unos meses. Además el negocio de restauración que tiene la pareja, tuvo que cerrar durante los meses de confinamiento y por si no era suficiente hace tan solo unas semanas se producía un incendio en una de las cocinas que ha obligado a tener que volver a cerrar sus puertas.

Aún con todo esto la pareja no pierde la fuerza y energía que siempre le ha caracterizado, no solo cuando se trata de ejercicio si no también como actitud frente a las adversidades. Así pues, es momento de cambios y Pedroche ya está terminando de hacer la mudanza a su nueva casa, como ella misma a explicado a sus más de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Cristina Pedroche de mudanza | Instagram Stories Cristina Pedroche

"Hacer una mudanza es horrible", reconocía la colaboradora. Además ha admitido que lo ha dejado todo para el último momento debido a los compromisos profesionales que ha tenido este verano, con el curso de yoga y con los trabajos de los dos. Por último ha confesado que tenía demasiadas cosas, "algunas las he donado, otras les ha regalado a mis amigas" y no descarta que dentro de poco le toque hacer otra mudanza, porque supuestamente ahora estarían de alquiler.

Pero tal y como informa en exclusiva Vanitatis, el matrimonio se ha comprado su nueva casa en La Finca, la exclusiva urbanización donde viven muchísimos famosos. Según revela este mismo medio, la casa habría costado unos 2.5 millones de euros, tiene piscina privada y la pareja ha estado entrando y saliendo constantemente del recinto en las últimas semanas. Es más, señala que Cris y Dabiz ya estarían viviendo allí.

