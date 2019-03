Cristina Pedroche cuenta su anécdota en Pekín Express con una rata

Cristina Pedroche está viviendo una aventura paralela mientras graba la próxima temporada de Pekín Express. Y es que la presentadora no concursará en el programa pero durante las grabaciones ella vive tremendas aventuras.

Así, Pedroche ha querido compartir en su blog la primera anécdota que ha vivido en estos primeros días: "Estaba yo tan tranquila sentada en la cama repasando el guión y vi que venía hacia mí un mosquito bastante grande. Intenté aplastarle dando una palmada que sonó mucho y eso debió asustar a mi compañera de habitación que empezó a correr de un lado para otro", empieza la historia.

Para terminar desvelando que su compañera de habitación era: "¡¡¡¡¡¡UNA RATA!!!!!!", confiesa entre exclamaciones y el susto pertinente.

Tras descubrir a la intrusa la presentadora huyó en busca de ayuda pero ya había desaparecido. Pero esto no sería lo último que sabría de ella, al día siguiente cuando se despertó la rata le había un detallito: "Cuando desperté por la mañana tenía un regalito. La muy lista se había hecho caca, y anda que se esconde o algo… no, no, ella lo hizo en el mismo lugar que yo la había visto, como queriendo decir: 'Eh, ¡aquí estoy yo!' Jajajajaja", termina contando.