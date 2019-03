Cristina Pedroche contesta a Nuria Roca: “Que cada uno ponga sus reglas y sus códigos con su pareja”

La semana pasada Nuria Roca escribía un post en su blog, ‘Los tacones de Olivia’, en el que, tras ver la aparición de Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’, criticaba la manera en la que vivía su relación. “Creo, personalmente, que Cristina hace un flaco favor a las mujeres cuando explica lo enamorada que está de David Muñoz. No por lo enamora que esté, faltaría más, sino por cómo lo dice y lo que transmite. Está fomentando sin saberlo un mensaje de posesión de la pareja muy peligroso. El fomento del control del otro y encontrar virtudes en la posesión del otro son mensaje muy peligrosos y muy perjudiciales”.

A los pocos días, era el chef de Diverxo el que publicaba una indirecta en Twitter para Nuria: “Me da mucho asco y pereza la gente que critica las cosas buscando el aplauso fácil y demagógico… Hay que mirarse al espejo y hablar menos”.

Pero ahora ha sido la propia protagonista de toda esta historia, Pedroche, la que no ha querido hacer “como que no ha pasado nada”, y ha escrito un post en su blog en Hola respondiendo a la presentadora del programa de radio ‘Lo mejor que te puede pasar’ de Melodía FM.

''¿¿En serio se va a decir que es un maltratador?? ¡Ojo! ¡¡Se están utilizando términos muy fuertes y graves!! Que el maltrato es un problema que sufren muchas personas-hombres y mujeres- y no podemos permitir que se trate de cualquier manera. Que cada uno viva como quiera y sienta como quiera. Que cada uno ponga sus reglas y sus códigos con su pareja. Que no me digan que no tengo una relación sana, porque nunca me había sentido tan sana, tan libre, tan completa, tan querida, ni tan feliz'', han sido algunas de las líneas escritas por la presentadora de 'Pekín Express'.

Además, añade que antes se reía de la gente que en las entrevistas contestaba que no quería hablar de ciertos temas cuando le preguntaban sobre su vida privada: “Ahora me dan envidia y me parece una postura inteligente porque así nunca le pueden juzgar”.