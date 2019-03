Cristina Pedroche contesta a las críticas sobre su peso a través de su blog

Desde hace tiempo Cristina Pedroche está siendo de lo más criticada por su cuerpo, la presentadora de 'Pekín Express' y colaboradora de 'Zapeando' ha pasado de ser la 'ballena de Vallecas' (como la llamaban algunos) a ser duramente cuestionada actualmente por haber perdido unos tres kilos.

Tal es la revolución social que hay entorno al peso de la Pedroche, que ha querido dedicar un post a esos que se preocupan tanto por el físico de la presentadora. Un post que ha titulado 'Tu forma perfecta es… la de ser' y en él que una vez más, y como recoge en su blog de ¡Hola!, "me veo obligada a hablar sobre mi cuerpo".

Y es que como ella misma confiesa, aunque odia hablar de esta tema se siente en la obligación de hacerlo para concienciar a todas aquellas seguidoras que tiene de que se quieran y se acepten tal y como son: "Os juro que si por mí fuera, pasaría de todo y no le daría más importancia a los comentarios que surgirán a partir de este post, pero hay mucha gente que me sigue, muchas chicas ideales y preciosas que se cuestionan que si yo soy estoy gorda o delgada, cómo estarán ellas".

En el post Pedroche escribe orgullosa que ella se acepta tal cual con tres kilos más o cinco menos: "Antes pesaba tres kilos más pero me veía ideal igualmente. Ahora con tres kilos menos también me gusto y si dentro de unos meses peso cinco más, pues también me gustaré".

Una publicación con la que intenta poner fin a las críticas y ayudar a aquellos que necesitan un empujón para aceptarse tal y como son.