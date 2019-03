Cristina Pedroche confirma su 'relación' con Joe Jonas en 'Otra Movida'

Todo comenzó tras la visita de Joe Jonas a nuestro país para presentar su primer disco en solitario, Fast Life. Durante la presentación Cris entrevistó al cantante y sacó a la luz sus armas de mujer y se convirtió en su profesora particular de español enseñándole grandes frases como 'un abruzzo' o 'claaaaro'.

Al parecer, entre pregunta y pregunta, la química entre ellos se hizo notar y fueron muchas las sonrisas y miradas que se dedicaron.... Hasta el punto que Joe y Cris entablaron una relación de lo más 'tuitera' al convertirse Joe en seguidor de Pedroche en la red social. Pero no todo quedó ahí. No, no. Cris le hizo un regalazo, ¡su pulsera preferida! Vamos, que ni en los mejores amores de verano...

La reportera ha hecho eco de la noticia que publicábamos en Celebrities.es hace unos días y ha confirmado que está dispuesta a compartir a Joe con todas sus fans y es que ella “no es celosa”. ¿Cambiará su apellido para convertirse en la señora de Jonas? Definitivamente, tu naturalidad y sentido del humor nos encanta Cris… ¡Arriba la Pedroche!