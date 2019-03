Cristina Pedroche se coloca la corona celebrity tras enseñar las bragas en el programa 'Zapeando'

Como cada lunes, ya tenemos a la celebrity que ocupará esta semana el deseado trono. Por votación, Cristina Pedroche ha sido la ganadora: su exhibicionismo durante el programa 'Zapeando' nos dejó atónitos. La joven presentadora, mientras entraba al plató para acomodarse en su puesto de colaboradora, decidió levantarse su corta falda ante el presentador Frank Blanco, que exclamó: "Muy bien. Muy bien. Cristina Pedroche me acaba de enseñar las bragas". El 'momentazo' no tardó en ser comentado y volverse viral en las redes sociales, y es que Cristina no tiene vergüenza y su espontaneidad le ha servido para coronarse como la gran celebrity de la semana. Desde luego, no hay nada como saltarse las normas para triunfar.

El segundo puesto, aunque no por ello menos sorprendente, ha sido para Perrie Edwards. La componente del grupo Little Mix confesó que no tiene ningún reparo en expulsar ventosidades ante su novio, Zayn Malik. El bronce ha sido para la nueva ilusión de Adriana Ugarte. La actriz vuelve a sonreír gracias a su chico, uno de sus compañeros de producción.

David Bisbal y Kesha, no han conseguido alzarse con el primer puesto, y es que los más 'sinvergüenzas' han triunfado esta semana.