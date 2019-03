Cristina Pedroche va en chándal al estreno del nuevo espectáculo de Carlos Latre

Desde que se anunciara su relación con el chef David Muñoz, Cristina Pedroche está más feliz que nunca. La pareja, que se ha vuelto inseparable, no para de propagar su amor a través de las redes sociales. De hecho gracias a ello hemos podido ver que últimamente se han marcado un tour por Europa.

Una de las aficiones de esta it-pareja que hemos conocido, precisamente, a través de las redes, es la pasión de ambos por el running, actividad que Pedroche practica asiduamente y por la que se podría haber presentado al estreno del espectáculo de Carlos Latre, '15 años no es nada', en chándal, seguramente con motivo de otro acto relacionado con este deporte.

Aunque el chef y la presentadora de Pekín Express llegaron juntos al evento, Cristina no quiso posar ante las cámaras en el photocall instalado para la ocasión, cosa que sí hizo su chico. Y no es para menos, ya que la imagen con la que apareció estaba muy lejos del look habitual de chica coqueta al que nos tiene acostumbrados.