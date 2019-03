Cristina Pedroche: “Con David Muñoz me siento completa al cien por cien. Puedo decir que he encontrado a mi persona ideal”

ENTREVISTA EXCLUSIVA EN HOLA

Cristina Pedroche está pletórica: no sólo triunfa como colaboradora del programa ‘Zapeando’, sino que además parece que ha encontrado a su media naranja. La de Vallecas posa así de sexy en una entrevista en exclusiva para Hola en la que confiesa: “Hasta ahora las cosas me iban muy bien, pero me faltaba a alguien con quien compartirlo, y ahora con David me siento completa al cien por cien. Puedo decir que he encontrado a mi persona ideal”.