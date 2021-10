Cristina Medina se sincera sobre cómo lleva el tratamiento contra el cáncer de mama que padece

Hace unas semanas la actriz, Cristina Medina, sorprendía a través de sus redes sociales confesando por primera vez que padece cáncer de mama. Hacía un llamamiento a las autoridades para dejar constancia de lo poco asequible que son los tratamientos a los que se someten los pacientes, haciendo hincapié que no solamente existe la quimio y la radioterapia.

Ahora Cristina ha desvelado por qué publicó su enfermedad en redes sociales: "No tenía ninguna intención, pero lo decidí hacer público porque el día que se te empieza a caer el pelo es un palo fuerte. Crecerá, pero cuando se te cae al estar metida en muchas medicinas, me estoy buscando la vida, pagándolas yo, puedo parar de trabajar un año, puedo gastar sin ingresar y digo qué caro es el cáncer de los cojones", y añade que: "Grabé el video por un acto de rebeldía sin intención de colgarlo y luego un día lo colgué y se ha formado la que se ha formado".

En cuanto a los amigos de los enfermos, Cristina tiene un mensaje para ellos: "A los que lo pasan ya lo digo en redes, para adelante, qué vamos a hacer, sobre todo a los acompañantes, de verdad, equivocaros dando, equivocaros regalando, pero equivocaros porque muchas veces cuesta pedir y yo lo digo, estoy en una situación privilegiada pero una amiga mía me hizo un Bizum de 500 euros, ya me he pagado la acupuntura, vale todo".

Y es que a pesar de la visibilidad que hay del cáncer en nuestra sociedad, la actriz asegura que hasta que no se pasa por algo así o se vive de cerca: "No se entiende nada hasta que no te toca, yo he estado al lado de amigas mías que han sido del alma, algunas están y otras no y no se entiende hasta que no te toca, es imposible".

Sobre cómo se enteró del cáncer, nos explica que fue por una prueba "rutinaria si no yo me entero de aquí a tres años y estoy en el jardín. Me lo detectaron en julio, tenía dos bultos, terminaré la quimio en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego a recuperarme y a disfrutar del verano. Ya trabajaré".