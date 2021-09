Cristina Medina anuncia que padece cáncer de mama: "No os vais a librar de mi tan fácilmente"

Cristina Medina ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje muy importante y dar una triste noticia. Hace a penas unas horas subía un vídeo a su cuenta de Instagram en la que aparece con gafas de sol y pañuelo para anunciar que está luchando contra el cáncer de mama.

A pesar de la gravedad de la noticia, la actriz ha querido tranquilizar a sus seguidores con estas palabras: "todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente".

Pero la verdadera razón por la que ha hecho ese comunicado ha sido para denunciar la poca ayuda que reciben por parte del Estado las personas que sufren esta enfermedad: "Quiero aprovechar para hablar de cosas que nunca se dicen de esta enfermedad. Son muchos los efectos secundarios de la quimioterapia, no es solo la calvicie. El dolor de cuerpo, el insomnio… El estado no da la suficiente ayuda para aquellos que lo están sufriendo". Cristina asegura que esos efectos secundarios se pueden minimizar, pero con tratamientos privados a base de "dinero, dinero y dinero, y hay personas que no tienen los recursos necesarios".

También ha querido recalcar la importancia de aquellas personas que acompañan a los enfermos de cáncer, pero también les ha animado a ayudar económicamente a estas personas, sea de la manera que sea, ya que hay cosas como los pañuelos que son más caras de lo que se puede llegar a pensar en un principio: "No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os de pudor".

Por último, ha querido terminar este comunicado con un poco de "humor" e ironía con esta frase: "La fuerza la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño que nos pueden llegar a hacer falta".