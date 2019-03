Cristina Castaño y Daniel Muriel, pillados besándose a la salida del teatro Rialto de Madrid

Cristina Castaño ha encontrado el amor antes de finalizar el año. Ya se rumoreaba que la actriz había comenzado un romance con Daniel Muriel, su compañero de reparto en el musical 'Cabaret', el cual se representa actualmente en el teatro Rialto de Madrid. Los tortolitos han sido pillados al salir del trabajo y les hemos podido ver en unas imágenes que publica la revista ¡Hola! en actitud muy cariñosa, incluyendo románticos besos y tiernas caricias.

Comienza un affaire, pero otro acaba. Daniel acaba de terminar con la relación que mantenía con Flora González, quien hasta hace poco no reconocía la crisis que había aflorado entre ellos: "Todo fenomenal. No quiero hablar de tonterías porque son solo eso. Toda la importancia que se le dé y todo lo que se hable de ello no vale para nada", comentó en su momento.

Sin embargo, tuvo que retractarse días después en una entrevista para ABC, en la que ya no solo confirmaba esa crisis, sino también el fin del noviazgo: "No me ha sido infiel, porque ya no estábamos juntos. Él ya había roto nuestra relación. En los últimos tiempos habíamos atravesado altibajos, sufrimos muchos malentendidos y decepciones. Lo nuestro está acabado y sin posibilidad de reconciliación. Pero eso es algo que ya venía desde hace tiempo", comentó haciendo referencia a las especulaciones de un supuesto engaño por parte de Muriel.

El diario también quiso saber la opinión de Flora ante el posible nuevo amor de su ex, a lo que la chica del tiempo comentó: "Los dos pasan entre seis y ocho horas al día juntos. En escena se besan continuamente y, fuera del escenario, salen a cenar con amigos, se divierten... ¿Qué si están juntos? No lo sé y no lo quiero saber. Mi vida con Daniel es una etapa que quiero cerrar. A ambos les deseo lo mejor juntos o por separado".