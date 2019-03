Cristina Carbonero y Sara, las hermanas más buscadas en Google

EL BULO DEL AÑO

Bajo el nombre de Zeitgeist, Google publica entre otros temas, las personalidades más buscadas en 2010. Entre ellas nos encontramos nombres como Paula Prendes, Justin Bieber y como no podía faltar, la omnipresente Sara Carbonero. Pero ahí no queda la cosa, pues la supuesta hermana de nuestra 'chica del momento', Cristina, también se encuentra en el ‘top ten’. El detalle es que la hermanísima no existe...