Crisis entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova por una boda que nunca llega

¡Novia en crisis! Y no es para menos. Doce largos, eternos y prolongados años lleva Anna Kournikova esperando a vestirse de blanco. Y es que parece que ella y Enrique Iglesias llevan toda la vida juntos. Ahora, cansada de esperar a que llegue su gran día, la extenista le ha dado un ultimátum al cantante para pasar por el altar.

Ha sido la prensa estadounidense quien se ha hecho eco de los rumores de crisis entre la pareja y de una inminente ruptura por culpa de una boda que nunca llega. Así un amigo de ambos ha declarado al New York Post: "Han estado juntos tanto tiempo que ella cree que nunca va a ocurrir y está dispuesta a dejarlo".

Y es que la paciencia tiene un límite y el de Anna ya ha llegado, porque mientras Enrique ha declarado en infinidad de ocasiones que no necesita casarse, parecer ser que su novia no comparte la misma filosofía de vida. Esta no es la primera vez que planea sobre la pareja la ruptura aunque en esta ocasión si suena con más fuerza.

Lo único que está claro es que Kournikova está cansada de esperar y aunque Enrique ya considera a la rusa como su mujer, para ella no es suficiente. Así Anna quiere ver su sueño hecho realidad vistiéndose de novia y llegando al altar junto al hombre que le ha dedicado toda su vida.