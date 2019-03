10 cosas que todas hacemos después de una ruptura

1. Gastar y gastar

En todo. Empezando por comprar nuevas sábanas, porque las que tienes en casa te recuerdan a él, y terminando por el típico corte drástico de pelo post ruptura (del que a veces luego te arrepientes). Te has gastado como 200€ en un par de días pero te sientes muuucho mejor.

2. Beber alcohol

Muchas.Y cuando no estás empinando el codo, le envías a todos tus contactos de WhatsApp el emoji de la copa de vino, para ver si alguien se anima a salir por ahí a beber algo.

3. Comer snacks dulces y salados como si el mundo se acabara

Tu patético apetito solo te pide chucherías varias que, al final, sustituyen las principales comidas del día. Un paquete entero de galletitas saladas te sirve de cena y, bueno, coronas la gesta con una tarrina de medio kilo de Ben & Jerry’s. Todo muy sano.

4. Pretender estar bien inmediatamente

Paso 1: planear una noche de juerga salvaje para celebrar que de nuevo estás en el mercado. Paso 2: empezar a llorar (y no parar) a partir de la segunda copa.

5. Mentir

Cuando recibes un WhatsApp suyo preguntándote qué tal estás y contestas: "Lo siento, no conozco este número". Sí, es un gesto muy maduro.

6. Intentar ser su amiga

Nunca ocurre o, al menos, no tan pronto. Para de hacerte la megaenrollada de la vida y pásate todo el mes odiándole.

7. Escribir los típicos mensajes de despechada en Facebook

"Nunca se llega a conocer de verdad a nadie", "Años para construir una relación y solo dos segundos para romperla"… y cosas por el estilo.

8. Convertirte en una ciberdetective

¿Quién es esa chica que acaba de agregar al Facebook? ¿Quién sale con él en su nueva foto de perfil? ¿Por qué acaba de tuitear?

9. Escribir mensajes cuando estás borracha

Ya sabes, los de tipo: "Te echo muchísimo de menos", seguido de cosas como: "No puedo creerme que te haya querido, no me escribas jamás", porque él tardó más de un minuto en contestar.

10. Acostarte con alguien por despecho

Error máximo.