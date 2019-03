11 cosas que tienes que saber antes de comprometerte

1. Hasta que la muerte os separe

Sigues sintiendo esas mariposas en el estómago pero comienzas a pensar seriamente en lo que significan estas palabras. ¿Ya habéis hablado sobre dónde viviréis, en el centro o en las afueras? ¿Tenéis cuenta conjunta en el banco? ¿Sabes con qué abogado ha hecho su testamento? Probablemente ya habéis tratado estas cosas, pero ahora están mucho más cerca. No te pongas nerviosa, son pasos más administrativos, pero es fundamental tenerlos claros.

2. Tu novio viene con añadidos

Al segundo de ponerte el anillo tu familia crecerá. Tus suegros, cuñados, sobrinos…Su familia ahora es la tuya, y viceversa. Todos quieren opinar y te toca lidiar con las sugerencias de tus padres y los suyos. Aceptad sus consejos, pero no olvidéis que os casáis vosotros.

3. ¿Te gustan los juegos de mesa?

Si creías que las visitas a Ikea eran la prueba definitiva de vuestra relación, no sabes lo que te espera. Repartir a familia y amigos en las mesas de la boda sí que es una verdadera estrategia de guerra. ¿Qué hacemos con ese compañero que queda suelto o vuestra pareja de amigos que se acaba de separar? Tomadlo con humor, vosotros tenéis la mesa presidencial asegurada.

4. Hay vida más allá de tu boda

¿En serio? Pues resulta que sí. Tus allegados estarán tan emocionados como tú por este gran día. Les gusta que compartas todos los detalles, pero cuidado. Los demás también tienen que contarte sus alegrías y penas. No solo de centros de mesa en Pinterest vive un ser humano.

5. El vestido de tu vida

¿Habías soñado con llegar a la tienda de moda nupcial y sentir un rayo iluminando al que deber ser tu vestido? La realidad te hará ver que este proceso puede ser más largo. Ármate de paciencia y pruébate varios estilos hasta dar con el tuyo. Por desgracia no tenemos tres hadas madrinas como Cenicienta para ayudarnos con el estilismo.

6. Preparad la cartera

Lleváis mucho tiempo ahorrando para haceros cargo de los gastos de la boda, pero siempre hay contratiempos. Tenlos en cuenta. El fotógrafo, los regalos para los invitados, esas flores que os han enamorado….Solo suena en tu cabeza la canción “Money, Money, Money” de Abba. Hasta que el dinero caiga del cielo os toca apretaros el cinturón.

7. El poder del anillo

¿Cuántos likes de media consigues con tus post en redes sociales? Sean doce o doce mil estos subirán como la espuma en cuanto publiques una foto anunciando vuestro compromiso con el anillo en tu dedo. A pesar de esta expectación espera un tiempo para contestar y disfrutad de vuestra primera noche como prometidos sin prestar atención al móvil, solo el uno al otro.

8. La luna de miel está para descansar

Estáis deseando disfrutar de vuestro primer viaje como casados, pero no hace falta que salgáis la mañana después de la boda. Probablemente estéis reventados de todo el ajetreo y no queráis salir de la cama. No pasa nada si esperáis un par de días para ir a ese destino de ensueño. Estaréis con las energías al 100% y los disfrutareis mucho más.

9. Convierte la organización en un juego

Organizar algunas tareas de la boda es muy tedioso y estresante. Tomáoslo como un juego. Abrid un buen vino y trabajad juntos. No olvides que todo tiene que servir para uniros más, no lleguéis al día B tras tres meses de peleas continuas.

10. ¿Te acuerdas de tu novio?

Sí, sí. Ese con el que compartes cama y dentro de poco situación legal. Si no se anima por sí mismo, recuérdaselo tú. La boda es de los dos y su opinión cuenta lo mismo que la tuya. Que se sienta parte importante y se encargue de la organización al 50%.

11. Recién casados…

¡Suena bien!La boda perfecta no existe, ni la novia perfecta, ni el novio perfecto. Lo que ves en Internet son solo fotos, no la realidad. No te amargues el día por los pequeños contratiempos que puedan surgir. Hay cosas, como la meteorología, que no dependen de vosotros. ¿Se avecina tormenta? ¡Sacad unos paraguas! ¿Qué no hay? Daos un beso de película bajo la lluvia, más romántico imposible.