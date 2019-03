10 cosas que no querrás escuchar si estás estresada

COSMOPOLITAN

Mucho trabajo, agobio y, encima, alguien que no te comprende cuando le dices que no puedes más. Si estás pasando por un momento de estrés, tal vez necesites desahogarte con alguien. Claro que, cabe la posibilidad de que la persona a la que le estás confesando tus males y problemas no comprenda en absoluto la razón de tu estrés, e intente calmarte con alguno de estos “buenos” consejos que, por supuesto, no quieres escuchar.