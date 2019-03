Cosas que puedes aprender de la crisis de los veintitantos

1. Sabemos que quieres una relación de verdad

Después de años de búsqueda y caza, el amor perfecto no ha aparecido. Y aunque te digan que cuanto menos lo busques, antes llegará, a ti no te ha parecido muy cierto todo eso. Después de tantas experiencias (algunas malas y otras no tanto) con los hombres, seguro que has aprendido bastante de todo ello.

2. Estás harta de ser becaria

Empezaste muy emocionada en algo relacionado con tu carrera, y después de eso, probaste de todo. Ya te has cansado de llevar cafés y hacer encargos. Quieres un trabajo de verdad, y vas a ir a por ello. Tu determinación para aceptar cualquier tipo de situación que se te presente te ha convertido en una mujer muy válida en cualquier campo.

3. Y quieres independizarte

Llegó un momento, entre el nacimiento de tu sobrino y tu tercer año de universidad, en el que decidiste que querías independizarte. Ahora solo te queda reunir dinero y fuerzas para ello. ¡Ánimo!

4. Estás harta de relacionarte con las personas que te ponen de mal humor

Y aquí viene el consejo estrella: no tienes por qué hacerlo. Has entrado en una edad en la que no se te obliga a jugar con tus amigos en el recreo, y puedes decidir con quién quieres y con quién no quedar y ser amigos.

5. Has descubriendo el mundo de las tartas. Y te parece fabuloso

Fabuloso y Horroroso. Las tartas son una lucha de sentimientos opuestos con la que no sabes cómo lidiar. Disfruta de la vida, y eso incluye los dulces. Eres joven, guapa, y te sientes fabulosa.

6. Tu cuerpo ha empezado a cambiar

Las tartas que tanto te gustaban han empezado a surgir efecto (lamentablemente no de la forma que te gustaría). ¿No te gusta tu cuerpo? Tú tienes la posibilidad de cambiarlo. ¿Te gusta cómo estás? Entonces, no lo cambies.

7. Has hecho ya unas 200 suscripciones a diferentes gimnasios

Y ninguna ha surgido efecto. Si no eres una chica muy deportiva, prueba algo que te divierta y te haga feliz, y deja de obsesionarte con conseguir el cuerpo de Adriana Lima.

8. Las noches de desesperación te invaden a menudo

En las que no sabes qué hacer con tu vida ni con quién la compartirás. Tranquila, tan solo tienes veintitantos, aún eres muy joven. Piensa que, aunque asuste, ahora tienes la oportunidad de hacer lo que quieras con tu vida. Ya sabes, el límite es el cielo.