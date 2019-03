Cosas que nunca le deberías preguntar a tu novio

1. Pelo

Si quieres hacerte un nuevo corte de pelo, no le pidas opinión, a no ser que quieras tirarte de los pelos (literalmente hablando). Te apetece un corte pixie, pero no sabes si decantarte mejor por el bob. No lo intentes, él no tiene ni idea de las diferencias más allá de largo vs. Corto, marrón vs. rubio vs. negro.

2. Ropa

Si estás indecisa acerca del conjunto para esta noche, él no te va a ser de mucha duda. Para él siempre estás bien, o tal vez no, porque no se fija. No te esfuerces intentando hacerle comprender la diferencia entre unos Mom jeans y unos Boyfriend, porque no va a ser posible.

3. Sexo

Si quieres que (también para él) el sexo sea increíble, deja de preguntarle si esta vez, la anterior, y la de la semana pasada fue la mejor vez de su vida. Así, evitarás llegar a puntos intocables de vuestra relación, y te ahorrarás un mal trago.

4. Sus ex

Si te obsesiona pensar en las mujeres con las que estuvo antes, no se te ocurra preguntarle si eran mejor que tú en algo. Eran distintas y, piénsalo, si la dejó, fue por algo.

5. Nuevo restaurante “it”

Tienes muchas ganas de probar ese nuevo restaurante que no paras de ver en las mejores páginas foodies de tu ciudad. Igual tienes que llamar con una semana de antelación, o esperar horas de cola. A él seguramente le de igual cenar allí, o en el restaurante de la esquina de casa, o preparar una pizza y ver una peli.

6. Comedia romántica

Si quieres ir al cine y te apetece ver una comedia romántica, no le preguntes qué le apetece ver, porque seguramente te llevarás una desilusión cuando te diga que no le va lo último de Ashton Kutcher, y prefiere ver algo de acción.

7. Peso

Si te ves con un par de kilos de más, o de menos, no se lo preguntes. Para él estás y siempre estarás perfecta.

8. Evaluar a tus amigas

Todas lo hemos hecho alguna vez, y les hemos pedido que juzguen el físico de nuestras amigas y hagan un ranking. Si no quieres pasar un mal rato con la idea de tu chico sintiéndose atraído por alguna de ellas, es mejor que no saques el tema.