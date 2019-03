Cosas que nos hubiera gustado saber antes de cumplir los 25 años

1. La edad solo es un número

A medida que llegan los cumpleaños la gente te asegura que la edad solo es un número. No te sentirás distinto con 25 años que con 24 años y 364 días. Aunque ahora te suene raro, es cierto, la edad no te cambia de repente.

2. La crisis de los 25

No es de las más conocidas pero la crisis de los 25 llegará. ¿Eres joven y puedes seguir de fiesta perpetua? ¿Qué futuro laboral te espera? ¿Deberías empezar a pensar en tu plan de pensiones? Parece que los 25 años es un buena referencia para hacer un cambio de vida pero tranquilos, no hay que agobiarse, todo llegará cuando estés tú preparado.

3. Los 30 se acercan

Ocurre como con los precios, nos engañamos con las cifras. Cuando cumples los 25 pareces volverte consciente de repente de que la treintena está ahí.

4. La arruga es bella

Miras tu cara en busca de las primeras líneas de expresión. Es el mejor momento para prevenir manchas, arrugas, etc, con hidratación y protección solar, pero no hace falta que entres en quirófano ante la primera arruga. Es una faena pero cuando creías que habías vencido la batalla a los granitos llega la guerra contra las arruguitas.

5. Te crees maduro

Puedes dejar de pedir permiso en casa por todo lo que haces o dejas de hacer. Eres un adulto que se hace responsable de sus actos. Esto es lo que te repites mentalmente a ti mismo aunque luego te sientas más seguro al tener sus consejos.

6. Te inicias en las BBC

Tus amigos, primos, compañeros de trabajo comienzan a encontrar pareja, irse a vivir juntos, casarse, tener bebés….Es maravilloso aunque también te crea un estrés increíble.

7. Te centras en el trabajo

Vivirás épocas en las que irás de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Te parecía imposible pero has dicho no a un plan de cañas porque necesitas descansar. ¡Si yo antes molaba!, pensarás. Respira, sigues molando, pero el cuerpo pide cama.

8. Menos es más

Una máxima que se aplicará a muchos aspectos de la vida. Perderás el contacto con muchos amigos, pero a la vez los que queden serán para siempre. Preferirás tomarte tres copas buenas que doce de garrafón. Invertirás mucho dinero en esa cazadora de cuero, pero durará toda la vida. La calidad es un valor nuevo e importante.

9. No te compares

Da lo mismo que algunos de tus amigos ya estén casados y con hijos o que otros estén de mochileros por la India, cada uno vive sus ritmos. Sigue tus propias reglas para dirigir tu vida por el camino que desees. Lo que funciona para otros quizás no es vital para ti. Tu vida, tus decisiones.

10. Tienes prisa por vivir

Sientes tu juventud pasar y crees que no has hecho ni la mitad de las cosas que habías pensado. ¿Has sacado tiempo para viajar? ¿Has encontrado nuevas aficiones? ¿Te has lanzado a por ese amigo que te tiene enamorada? Tranquilos, tu juventud no se va a ninguna parte, pero el tiempo sí que vuela. No esperes más y cumple tus sueños, mejor hoy que mañana. Cuando lleguen los 26 dirás: ¡Bienvenidos!