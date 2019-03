Cosas que no importan en una relación de verdad

1. La cuenta bancaria

El dinero importa sí, pero no lo que más. Da igual que gane 5.000 euros al mes si luego es más pavo que el de Pascua. Los planes “low cost” pueden ser los más divertidos porque él los prepara con todo el amor del mundo. Apuesta por un cerebro cargado de humor.

2. Ser fiestero

Os encanta salir de fiesta pero a ti más que a él. No pasa nada por tener momentos de ocio separados. Además, si también tiene un lado tranquilo al que le encanta estar en el sofá viendo series juntos lo valorarás más aún.

3. ¿Te gusta su familia?

Vuestra relación es solo de vosotros dos, no des a la familia más poder del que debería tener. Si mantenéis una buena relación con su familia es ideal, pero tu suegra no tiene por qué convertirse en tu nueva mejor amiga.

4. El físico

Si se parece a Hugh Jackman es un extra pero no te dejes cegar por los abdominales de hierro y los dientes extra blancos. Todo lo físico pasa y los cánones preestablecidos no tienen que ser tu guía del amor. La belleza está en el interior, ¿o no has visto "La Bella y la Bestia"?

5. La altura

¿Quieres ponerte esos tacones de doce centímetros? ¡Hazlo! Da igual si en tacones o en plano eres más alta que tu chico. ¿Vas a perder al amor de tu vida por una cuestión de centímetros?

6. Pura nobleza

¿Te preocupa si viene de una buena familia? ¿El club de golf al que está apuntado no es el mejor de la ciudad? ¿Eres del equipo de Voldemort y estás obsesionada con los "sangre sucia" como Harry Potter? Todo eso no importa, ser de buena familia, es tener gente que te quiere, vosotros formad la vuestra sin que los apellidos os importen.

7. La edad

El amor no tiene edad. Si estás segura de lo vuestro, qué más dará si es un yogurín, un madurito interesante o nacisteis el mismo año y el mismo día.

8. Los grandes gestos de película

Preparar alguna sorpresa digna de violines y cine romántico es maravilloso. Sin embargo, ya has descubierto que los pequeños gestos cotidianos y la vida diaria son más importantes. Que escuche tu día a día y al llegar a casa te espere con su mejor sonrisa no tiene precio.

9. Gustos comunes

Sois una pareja con una vida muy completa, no necesitáis ir juntos a todas partes. Él puede ir a sus clases de buceo y tú de cañas con tus amigos. ¿Él mañana madruga? Intenta no hacer ruido cuando llegues a casa de fiesta. Si compartís todo, os aburriréis enseguida. Así, tendréis cosas que contar al vernos.

10. Su lista de conquistas

Antes hacías una labor digna del mejor superespía para averiguar si había tenido diez rolletes, dos novias serias o no se había enamorado. Todos tenemos un pasado y ahora no importa, vive el presente, ya tiene una reina en el corazón y eres tú.