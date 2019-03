Cosas que los hombres no soportan cuando intentamos ligar

Para ayudarte, y que no te pase, te ponemos algunos ejemplos:

Obligarle a que le guste lo mismo que a ti

Está bien que os apoyéis y respetéis mutuamente vuestras aficiones, pero eso no significa que tenga que compartir tus mismos gustos, y al revés. En una buena relación, deberéis comprender que puede haber cosas en las que seáis completamente diferentes, y eso es genial.

Ponerle celoso

Si el chico te gusta, no pierdas el tiempo pretendiendo que hay alguien por el que debería sentir celos. En realidad, los celos no van a solucionar nada, e incluso pueden hacer que se canse y rompa la relación. Tan solo sé tú misma y no juegues al teatro con él.

Que sí, que no

A veces, o bien no estás segura, o quieres hacerle sufrir un poquito, y no se lo dejas claro. No está mal que te lo pienses un poco antes de empezar una relación, pero recuerda que, como cualquier persona, se puede acabar cansando.

Tus inseguridades

Compartir con él lo que te preocupa o no te gusta de tu cuerpo está bien, porque seguramente él te ayude a sentirte mejor. Pero si después de que te ha dicho cien veces lo perfecta que estás y lo mucho que le gusta tu cuerpo sigues insistiendo en que odias tus caderas, puede que se harte.

Muy caprichosa

De vez en cuando te toca a ti, eso está claro. Pero no pretendas que ese “de vez en cuando “se convierta en “siempre”. Tienes que aprender a ceder con él, y no siempre es tu turno.

Voz de bebé

Puede ser divertido en determinados momentos, pero si siempre que tenéis sexo le tratas como a un niño pequeño, te aseguramos que no le gustará nada.

Emojis

Por alguna razón, a la mayoría de las chicas nos encanta y divierte poner muchos iconos por el whatsapp. Lo que pasa es que, llevarlo al extremo, puede acabar siendo verdaderamente insoportable. Imagínate que él quiere tener una conversación seria contigo y lo único que sale por tu parte son emojis de animales y frutas.

Que no le digas lo que piensas

Pasa lo mismo cuando no le cuentas lo que te molesta o te gusta de él. A ellos también les gusta oír lo que piensas y aprecian verdaderamente tus comentarios constructivos.