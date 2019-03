10 cosas que debes tener en tu casa para ser más feliz

- El color de las paredes

Los tonos verdes y amarillos son los que mayor sensación de felicidad provocan según el estudio de la Universidad de Amsterdam. Mejor deja los experimentos cromáticos para complementos como cortinas o cojines.

- Flores

¡Primavera perpetua en casa! Investigaciones confirman que tener flores desencadena en nosotros mayor felicidad y satisfacción con la vida. Mejor siempre si son frescas, hay variedades muy baratas y llenarán tu casa de un olor indescriptible.

- Libros

Siempre hay un estilo de lectura que te emocione, seas de misterio, ensayos o ciencia ficción, llena tu casa de libros. El equipo de neurocientíficos de la Universidad de Emory, en Atlanta, concluye que leyendo el estrés se reduce, la inteligencia emocional aumenta, así como el desarrollo psicosocial, el autoconocimiento y el cultivo de la empatía.

- Fotos

La era digital ha hecho que los álbumes de fotos hayan ido desapareciendo de las casas. ¡Error! La Universidad de Portsmouth descubrió que ver fotos de tus recuerdos te llena de sentimientos positivos y de calma. Selecciona fotos de viajes y reuniones con amigos y familia y llena todos esos marcos que compras en cada viaje a Ikea.

- Velas

Encender una vela hace que cualquier velada se torne un poco más mágica. Un estudio de Chemical Senses añade que si son de vainilla mejor, es más relajante y te dejará como nuevo. Tras su paréntesis del mundo recuerda apagarla, no queremos sustos.

- Querido diario

Se confirma que es terapéutico. Una investigación publicada en la revista Psychological Science demostró que volver a leer tus entradas pasadas, aunque fueran solo una frase, hacen que te sientas más feliz.

- Amigos peludos

La investigación publicada en el Journal of Personality and Social Psychology encontró que los animales domésticos proporcionan una gran mejora en múltiples aspectos a nuestras vida. ¿No puedes tener mascotas? Inténtalo con un peluche, aunque no será lo mismo.

- Aromas florales

El ambientador de tu casa mejor que sea de aire floral. Los receptores de nuestro cerebro vinculados a la felicidad se estimulan mejor con estos matices según la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos.

- La cama hecha

No menosprecies el poder de una cama bien hecha. Empezarás el día con el pie derecho, y tu visión al salir del dormitorio será de orden y control. No hace falta que planches sábanas, pero al menos estira el edredón.

- Menos es más

Controlar el volumen de pertenencias que tienes en tu hogar te hará ser más feliz. La Universidad de UCLA establece un vínculo importante entre los niveles altos de cortisol, la hormona del estrés, y la alta densidad de objetos en casa. Si tienes demasiada decoración, muebles, utensilios, será más difícil mantenerlo todo ordenado y limpio; lo que provoca una reacción automática entre desorden y fracaso.