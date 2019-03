20 cosas que no debes permitirle a ningún chico

1. Alejarte de tu familia

Respetarte a ti significa respetar a tu familia, al fin y al cabo es de dónde vienes. No puede pretender que dejes de ir a las reuniones familiares o a los eventos. Si pone mala cara cada vez que tenéis que ir con tu familia, mejor no se la veas más.

2. Saca los trapos sucios

Le encanta buscar en el baúl de los recuerdos de las peleas olvidadas. ¿Recuerdas aquella vez, hace mil años, cuando llegaste tarde? Lo hace para que te sientas culpable y presionar en alguna situación actual. Abre su baúl, échale dentro y factúralo bien lejos.

3. No te pregunta por tu día a día

Los pequeños detalles son los que más se valoran y más te ayudan a luchar contra la rutina. ¿Te pregunta qué tal el trabajo al llegar a casa? ¿o le encanta protagonizar su propio monólogo?

4. No conoce tus gustos

Un nuevo superhéroe llega a la ciudad, "DesmemoriadoMan". No recuerda tu plato preferido, que odias ese grupo de música, ni casi tu cumpleaños. No se trata de recordar cada pequeño detalle pero sus síntomas son de puro desinterés.

5. Te baja la autoestima

La seguridad en ti misma tiene que depender de ti y la forma en la que te valoras. Sin embargo, tener una pareja que siempre te critica y nunca te dice nada positivo bajaría la autoestima hasta al mismísimo Narciso. Alguien así no debe tener hueco en tu corazón, ¡tú sí que vales!

6. Diferentes valores

Los valores abarcan un abanico muy amplio respecto a vuestra forma de ver la vida. Si tú quieres viajar por el sudeste asiático durante un año y él quiere la boda y los niños en menos de un año, vuestras ideas chocan. Tendréis que llegar a un acuerdo o vuestro final estará cerca.

7. Lucha con tus experiencias

Si tú has tenido un mal día, el suyo ha sido peor, si tienes gripe, él tiene neumonía y si ganas mucho dinero, él gana más. No conviertas tu vida en una competición.

8. No trabaja en casa

Todos merecemos nuestros días de descanso pero lo suyo es una vida sabática. Siempre tienes que ser tú la que tire del carro y le recuerde que hay que limpiar la habitación, el baño o que ordene sus papeles. No es un niño ni eres su cuidadora, que vaya espabilando. Las tareas domésticas son cosa de dos.

9. ¿Te escucha?

No, porque está muy ocupado jugando al Candy Crush, viendo el fútbol o pensando en sus cosas. Escuchar atentamente a otro ser humano es una de las bases del respeto. Si no tiene ese pilar, ¿imaginas cómo será en el resto?

10. Quiere arreglarte

Siente que tú eres su diamante en bruto y tiene que irte puliendo para dar con el punto exacto en que seas tal y como él quiere. Tú ya eres divina, no dejes que nadie te cambie. Si quiere modelar, a la clase de arcilla.

11. Nunca cede

Negarse a ser flexible es una forma de imponer sus opiniones, ideas, planes o gustos. En el término medio está la virtud, no estés con nadie que siempre quiera salirse con la suya.

12. Te hace sentir culpable

Puede parecer romántico que siempre quiera estar a tu lado y pasar tiempo juntos, pero como dice la canción, "no es amor, es una obsesión". Debes mantener tu espacio, tu tiempo, tus amigos y no sentirte mal porque haces planes sin él.

13. Es muy celoso

De nuevo eso no es amor, los celos le vuelven paranoico y ve cosas donde no las hay. Ser posesivo no es una virtud, no eres de su propiedad ni de la de nadie.

14. ¿No te hace reír?

No tiene que ser el próximo invitado de 'El club de la comedia' pero tener un sentido del humor parecido os hará una pareja más fuerte. Si no entiendes sus chistes y no te parece nada gracioso terminarás por no verle atractivo.

15. Es ofensivo

Ante cualquier comentario ligeramente machista, xenófobo, racista o insultante hacia cualquier persona corta. Si eso es lo que dice en voz alta, imagina lo que puede llegar a pensar. Ser buena persona nunca está de más.

16. Se ríe de ti

Nos referimos a reírse de tus gustos y aficiones, al fin y al cabo de cómo eres. No se trata de algún chiste cariñoso entre parejas para chincharte. Menosprecia el cantante que te gusta, es que no entiendes de música; las películas que ves son todas malas, él sí que sabe de cine; tu estilo está pasado de moda…Su momento contigo sí que debe pasar.

17. No cuida tu placer

El sexo es cosa de dos y eso incluye el orgasmo. Si no se preocupa de si tú has llegado y cuando él acaba parece que la consumación está completa, es una clara señal de su egoísmo. Debes buscar una persona que aporte diversión apta para dos.

18. Te hace sentir incómoda

No se trata de ser tu niñero pero si un apoyo en un nuevo ámbito.

19. Te necesita para sobrevivir

Repite como un estribillo que sin ti, se muere. Las mejores relaciones son las que se construyen a partir de dos individuos completos que desean compenetrarse, no de la necesidad de que uno complete al otro. Las leyes de la naturaleza dejan claro que sin ti, puede vivir.

20. Siempre va él primero

Quererse a sí mismo es fundamental pero lo suyo excede los límites de la realidad. No puedes conformarte con ser la última de su lista siempre.