Cosas que no debes decirle a una mujer que no quiere casarse

1.¿No quieres hacer tu relación “oficial”?

Es y será oficial desde el momento en que tú y tu pareja lo decidáis. Para ti, las bodas no son más que una ceremonia alrededor de un simple papel. No necesitáis un documento que os diga que lo vuestro es serio.

2. Pero si no estáis casados, no es algo real

Ellas siguen con el argumento de que no es una relación de verdad hasta que no se pasa por el altar. Para ti, sigue siendo igual de verdadero, estéis casados o no.

3. ¿No te da más seguridad?

Si el hombre en cuestión resulta no ser lo que parecía, un anillo en el dedo no le va a cortar las alas.

4. Lo hace todo el mundo

¿Y qué? ¿Estamos destinados a seguir ciegamente a las masas? Tú haces lo que te parece bien para ti, y ya está.

5. “Pobrecitas vuestras familias”

Es tu decisión, y no vas a casarte solo porque a tu abuela le haga muchísima ilusión. El acto de casaros (o no) trata de decidir juntos el resto de vuestras vidas, y eso incluye tomar decisiones como esta.

6. ¿Y qué hay de los regalos?

Vale que una buena vajilla no te vendría mal, pero realizar toda la parafernalia que supone una boda solo por los regalos… simplemente no va contigo.

7. O la luna de miel

Puede ser igual de romántico irte de vacaciones con tu novio a cualquier lado del planeta, que hacerlo con nombre de “luna de miel”. Vosotros sois capaces de hacer las vacaciones tan mágicas y fantásticas como queráis.

8. ¿Tuviste una mala infancia?

Que no achaquen tu falta de predilección hacia el matrimonio a una mala infancia. Por enésima vez, el no querer casarte no tiene nada que ver con el divorcio o felicidad matrimonial de tus padres, con que seas o no hija única. Se trata de vosotros, dos personas adultas tomando la decisión de vivir y compartir todo juntos, sin la necesidad de celebrar una fiesta para anunciarlo.

9. “Pero es muy romántico”

Cuando ya se les han acabado todos los recursos, recurren al último que les queda. Y no, un vestido de 5 kilos, un dolor de pies durante todo el día, un montón de gente a la que atender, empleados a los que contratar, meses y meses de organización, y un dineral que gastar NO es romántico.