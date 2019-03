7 cosas en las que deberías dejar de mentir a tus padres

1. Sobre tu salud mental

Este tema es MUY importante. Si no estás pasando por un buen momento, no hagas como que no pasa nada cuando estés con tus padres. Ellos te aman incondicionalmente y harán todo lo que puedan por ayudarte. Ábrete, cuenta lo que sientes, serán los que más estén a tu lado.

2. Tu vida a amorosa

Si se trata de un cliché navideño o no, lo cierto es que en estas fechas no hay más que películas en la tele en las que siempre, siempre hay una chica a la que le ha dejado el novio o tiene que presentarse a la comida/cena de Navidad sin pareja o tiene que enfrentarse a la odiosa pregunta de si tu madre tendrá que poner una silla más en la cena de Nochevieja. Es absolutamente aceptable estar soltera en diciembre y no tener pareja no te define como persona o te quita valor.

3. Tu situación financiera

Seguramente tu madre se imagina que parte de tu dinero para emergencias ha ido a parar a los bonitos zapatos de Topshop que llevas ahora mismo puestos en vez de a que te arreglen la caldera, tal y como prometiste. Todos somos culpables de hacer un derroche de vez en cuando pero mentirle sobre ello solo hará que más adelante te pregunte si tienes dinero para pagar el nuevo ordenador que necesitas ya que se supone que has ahorrado. La respuesta es no.

4. Tu futuro

No saber lo que quieres hacer en un futuro es normal cuando tienes veintitantos. Aun así, la honestidad es lo mejor cuando se trata de hablar del tema con tus padres. ¿Quieres cambiarte de carrera? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Estás pensando en hacer el petate e irte a vivir a la última punta del mundo?

5. Tu seguridad

Esto suena peor de lo que realmente es. A lo que nos estamos refiriendo es a que les digas a tus padres que no vuelves a casa sola después de las 12 de la noche sino que te pillas un taxi y que les hagas ver que tienes cabeza para que se queden tranquilos.

6. Tu vida personal

Si tu amiga de la infancia te ha hecho algo feo, la hija de la mejor amiga de tu madre te ha hecho más de un desplante o tu historia con ese chico llegó a su fin, es mejor que se lo cuentes, no por nada, sino porque no te harán la típica pregunta que está fuera de lugar.

7. Tu salud física

Nunca es bueno guardarte para ti sola cualquier cosa que te esté preocupando sobre tu salud por mucho que te parezca una nimiedad. Un problema compartido es un problema reducido a la mitad y después de los litros de miel y limón que te hicieron tomar de niña, una conversación rápida sobre el dolor de garganta puede ser muy productiva.