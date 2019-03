Cosas que no deberían importarte de tu pareja

1. Su altura

Por mucho que no cumpla con la medida estándar, no hay razón para desechar su candidatura. Hay muchas personas que, aunque no lleguen a metro setenta, merecen más la pena y son más interesantes que aquellos que siguen los cánones de belleza. Y sino, mirad cómo lo peta Bruno Mars.

2. Su peso o tipo de cuerpo

Nuestra grasa corporal, a lo largo de los años, ha sufrido vaivenes. ¿O acaso nacimos todos como David Beckham? El ser o no atractivo no depende tanto del cuerpo como de la carisma que la persona tenga.

3. Su edad

Las chicas, por norma general, maduramos antes y, por eso, nos suelen gustar los hombres mayores que nosotras. Pero las normas están para incumplirlas. Si conoces a un chico más joven que tú, no te cohíbas por su edad. Puede que, aunque sea un joven imberbe, comparta tus mismos valores y te haga sentir como ningún hombre lo hizo antes.

4. Aún vive en casa de sus padres

Debido a las tasas de paro juvenil, probablemente tú también. Así que, aunque tengáis que buscaros la vida para tener algo de intimidad, no os queda otra. Míralo desde esta perspectiva: cuanto más tiempo paséis bajo el techo paterno, más podréis ahorrar para emanciparos.

5. Su trabajo

A no ser que se gane la vida haciendo algo inmoral o contrario a tus valores, no deberías preocuparte por ello. Si trabaja, significa que es responsable y, si es responsable con su trabajo, lo será con los demás aspectos de su vida. Respecto a su sueldo, no te ofusques si gana más o menos que tú; esos asuntos son ajenos a vuestra relación.

6. Le gusta salir de fiesta

¿Y a quién no? Sois jóvenes y, por ahora, no tenéis responsabilidades más allá de mantener, o encontrar, el trabajo. Obviamente, los extremos no debes tolerarlos pero no te frustres si tu pareja disfruta bebiéndose una cerveza cada tarde o termina el sábado con una incipiente melopea.

7. Su experiencia amorosa

No dejes que su historial sentimental te abrume. Aunque tu pareja haya tenido más relaciones que tú, eso no quiere decir que tú seas una más en su larga lista de conquistas. Lo más probable es que puedas sacar provecho de ello y de su experiencia en la cama.

8. Su forma de vestir

Como decía Yves Saint Laurent, “la moda pasa, pero el estilo es eterno”. La moda es una forma de expresión y, por eso, no debemos cuestionar cómo nuestra pareja viste o deja de vestir. Puede que luzca igual de atractivo con ropa de segunda mano que con un traje de 2000 euros.

9. Si conoce mundo (o no)

Nuestra generación cada vez cuenta con más recursos para poder viajar y ampliar sus horizontes. Sin embargo, no todo el mundo puede permitírselo. Por eso, no importa cuánto haya viajado tu pareja si, en su cabeza, las ideas están bien asentadas. Además, es una ventaja: así podréis explorar el mundo juntos.

10. Sus hobbies e intereses

Sería genial si a tu pareja le gustase bailar zumba y comer sushi mientras ve Gossip Girl en el salón. Pero, ¿no sería un poco extraño? En una relación, es bueno que compartáis valores e intereses pero no todos. La clave está en complementaros y ceder con los gustos del otro.