Cosas que curan cualquier corazón roto

1. Siente la tristeza Llora, siente el dolor, la pena… no lo ocultes. Vívelos, si no tuvieras sentimientos negativos no serías humana. Es normal que te encuentres así e intentar ocultarlo solo hará que a la larga estés peor.

2. Ponle fecha de caducidad

Establece una fecha límite para revolcarte en tu drama. Cada etapa tiene unas emociones y no puedes dejarte arrastrar sin más. Marca un momento en el que decir basta. Será duro y darás pequeños avances pero poco a poco irás dejando atrás ese dolor.

3. Bórralo todo

Recuerda sobre todo borrarle a él. Nada de seguir siendo amigos en las redes sociales, mantener sus antiguos mensajes o tener tu móvil lleno de fotos juntos. Todo a la papelera. Intenta luchar contra la tentación de cotillear su Facebook, solo te removerá el dolor.

4. Lista de tareas

Haz una lista de cosas que te gustaría hacer en un plazo medio o corto de tiempo. Son intereses nuevos que de verdad puedas cumplir de una manera fácil. ¿Qué te parece una clase de aeroyoga? ¿Siempre has querido hacer parapente? ¡Es tu momento!

5. Cambia de sábanas

Parece un aspecto muy básico pero al final es una metáfora de lo que debes hacer en tu nueva vida. ¿Quieres una cama que siempre te recuerde a tu ex? No, así que compra sábanas, mantas y cojines nuevos; ventila la habitación y ábrela, que el sol lo llene todo.

6. Reorganiza tu agenda

No nos referimos a tu agenda de ligoteo, que si quieres también, si no a tu agenda de restaurantes, bares, salas de conciertos, cualquier actividad nueva te ayudará a mantener la mente ocupada. No es muy buena idea, por ahora, volver al bar al que siempre ibais juntos.

7. Lencería sexy

Sal de compras y hazte con varios conjuntos de ropa interior que te hagan sentir muy sexy. No quieres impresionar a nadie, solo tener una inyección extra de confianza. Gustarse sobre todas las cosas es tu primer mandamiento.

8. Cambio de look

Puedes atreverte con un corte de pelo ultra moderno o quizás solo con unas mechas. Sea como sea, adelante. El pelo solo es pelo, si no te convence crecerá, y es un cambio que te hará sentir genial.

9. Lee

Seguro que has tenido libros abandonados en las estanterías durante el año deseando poder hincarles el diente. También puedes preguntar a algún amigo que te recomiende apuntarte a un club de lectura. Es la excusa perfecta para dejar, durante un ratito, las preocupaciones y sumergirte en otros mundos.

10. No tengas miedo a las recaídas

Cuando creas que comienzas a levantar cabeza, vendrá una nueva oleada de dolor. Quizás un recuerdo o puede que te lo encuentres por primera vez desde vuestra ruptura. No te preocupes, es normal. Saldrás adelante porque tú puedes con todo.

11. Descubre nuevas recetas

Métete en la cocina y experimenta con sabores y gastronomías exóticas. Será la excusa perfecta para organizar una cena con amigos.

12. Date un capricho

Hay unos zapatos, una chaqueta de cuero o una bici que sabes que es muy cara, pero te encantan. Si puedes permitírtelo, date un capricho.

13. Haz una fiesta de pijamas

Nada como juntarte con unas amigas a ver pelis y comer comida basura para tener una noche llena de risas.

14. Coquetea

No te sientas mal, sal y ligotea con alguien te guste aunque sepas que no va a llevar a nada más. No se trata de acabar en la cama esa noche, solo de regalarte los oídos con los piropos de ese chico tan guapo.

15. Sal a bailar

Baila días enteros, sal de fiesta, conoce gente y vive al máximo. No te agobies por los planes y déjate llevar porque habrá muchas sorpresas para ti ahí fuera.