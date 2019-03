12 cosas que los chicos piensan cuando salen un viernes noche

1. ¡Finde, finde, finde!Multitud de aplausos resuenan en tu cabeza mientras coreas la llegada del fin de semana.

¡Faltan dos minutos para salir del trabajo! Nos pasa a todos.

2. ♫ Y se formó La Gozadera ♫ Los temazos del verano invaden tu cuerpo.

No te gusta Marc Anthony ni Ricky Martín ni Pitbull, pero… ¡Confiesa! Los llevas tarareando toda la tarde mientras te arreglas para salir.

3. ¿Qué me pongo?

La respuesta es fácil porque los chicos suelen tener cuatro o cinco conjuntos básicos para salir a triunfar. Seguro que tienes una camiseta amuleto para los viernes de jarana.

4. El cazador de planes

Hay dos tipos de personas: las que tienen mil planes para esta noche o las que están en busca y captura de alguna salida. Si tus amigos han decidido quedarse en casa y tú estás escribiendo en todos los grupos de whatssap al acecho de un compañero de copas, eres del segundo grupo.

5. Arreglado pero informal

Reconócelo. Has medido al milímetro el largo de tu barba, el giro de tu flequillo o si ese botón está mejor abrochado. Aunque la mayoría de chicos no lo digáis sabemos que os pasáis al espejo tanto tiempo como nosotras. Queréis que parezca que no os esforzáis pero ese peinado es a base de gomina, peine y mucha concentración.

6. El eterno dilema del abrigo

Si lo llevas, probablemente te sobre toda la noche y lo tengas que cargar en el brazo. Si no lo llevas, morirás de congelación porque será la noche más fría de la historia. No hay elección correcta, sea como sea el abrigo siempre traerá problemas. Ahora echáis de menos un bolso donde colgarlo, ¿a que sí?

7. ¿Soy invisible?

Es el pensamiento más común delante de la barra del bar. Parece que todo el mundo consigue su copa antes que tú. Intentas el contacto visual pero ni con esas. Nuestro consejo, pide de dos en dos, así aprovechas el viaje.

8. ¡Uy me acaba de vibrar el móvil!

Cualquier excusa es buena con tal de no pisar la pista de baile. Te haces el interesante mientras ojeas la pantalla, aunque no tienes ni una notificación.

9. ¿Aún se liga en los bares?

La tecnología te tienta a quedarte en casa e ir directamente al ciberflirteo. ¡No lo hagas! Sal a conocer gente y a disfrutar de la noche en vivo. Sabes que Siri nunca será tu novia.

10. Facebook mide la noche

Escoges el ángulo perfecto, la luz ideal y tu mejor sonrisa. ¡Foto! Ya tienes el estado perfecto para actualizar alguna red social. Sea como sea tu noche, al menos parecerá que tu juerga ha sido legendaria.

11. ¿Alguna soltera en la sala?

¡No hay ni una sola mujer que no tenga novio en este bar! Habéis ido a ese bar en el que vuestro amigo dice que siempre liga. Hoy sólo encontráis un campo de machos.

12. No hagas un Rajesh Koothrappali

¿Necesitas una ayudita alcohólica para dar el salto? ¿Te da miedo hablar con las chicas? No puede parecer que es la primera vez que hablas con una mujer que no sea de tu familia. Hay que cambiar la táctica de ataque. Ármate de seguridad y sal a conquistar.