10 cosas que los chicos odian

1. Los falsos orgasmos

“Lo sabemos, aunque no lo creas notamos cuando vuestros orgasmos son de mentira”. Un chico que merece la pena prefiere que logréis llegar sin presión que conformarse con esos gemidos de palo. No queremos orgasmos enlatados como risas de sitcom.

2. Hacerse la difícil

“Existe la leyenda urbana de que a los hombres nos gusta que nos lo pongan difícil, mentira. Queremos saber que estáis interesadas en nosotros y que no jugáis con nuestros sentimientos. Parecer inestable, no es sexy”.

3. Todo natural

“Obviamente podemos encontrar pestañas postizas, maquillaje, extensiones, operaciones… pero hay aspectos que nos parecen extremos y hasta de mal gusto. Existe una delgada línea entre resaltar la belleza y que parezca un taller de chapa y pintura. Sabemos que es injusto porque cada uno hace con su cuerpo lo que quiere, pero es nuestra opinión”.

4. Hablar como un bebé

“Hay juegos de rol o personas a las que les puede gustar este tipo de actuaciones. Sin embargo, la mayoría de nosotros no entendemos por qué deberíamos ver sexy a alguien que habla con una voz impostada. ¿Creéis que va a ayudar a nuestra erección? Os aviso, no”.

5. Los selfies infinitos

“¿Cuántas fotos haces de media en un día? Si haces fotos a tu escote, a tu café, a tu manicura, a tu gato… seguro que pierdes mucho tiempo repitiendo una y otra vez hasta que llegas al ángulo perfecto. Por favor, sepárate del móvil y hazme caso”.

6. Cambiar tus gustos

“No cambies tu forma de ser o tus aficiones para parecerte más a nosotros. Nos conquistáis tal y como sois. Si de pronto te encanta hacer todo lo que hago, terminará siendo un agobio. Además, no disfrutarás porque en el fondo es mentira que te atraigan. Mejor compartir las que nos gusten a ambos”.

7. Sorpresas traseras

“Hay un gran matiz entre probar nuevas posturas y juegos sexuales y decidir entrar a nuestra puerta trasera sin permiso. ¿Has leído que es muy placentero? Perfecto, pero pide permiso, nuestro cuerpo también merece respeto. Hablando se entiende la gente”.

8. Personalidades extremas

“¿Te encanta Zooey Deschanel en New Girl? ¿Sueñas con ser una femme fatale? Ser peculiar está genial para las series y las películas, pero en la vida real no es tan práctico”.

9. Chantaje sexual

“Hacer presión a través del sexo no es nada recomendable. No convirtáis la cama en la moneda de cambio. Es una actividad en la que disfrutamos los dos, no un premio- castigo, como en el entrenamiento de un perrito”.

10. Parecer tonta

“Ser tonta no es sexy, ser inteligente sí. No menosprecies el poder de tu cerebro. ¿Quién comenzó la leyenda de que nos gustan las mujeres poco listas?”