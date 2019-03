9 cosas que a los chicos les dan igual de nuestro cuerpo

1. El tamaño de tu pecho

A ellos les da igual si son pequeños, grandes o si uno parece que ha absorbido la energía vital del otro. Al fin y al cabo son pechos, ¿no?

2. Si sudas

Si acabas de salir de clase de spinning y dos marcas húmedas sobresalen debajo de tus brazos, no te preocupes. Es normal que un ser humano sude cuando realiza ejercicio y, por raro que parezca, los hombres usan esa lógica. Así que no te apresures en ir a cambiarte o te tapes con la toalla, él no lo haría e, incluso, te daría un abrazo.

3. Granito, ese incomodo visitante

A veces, nuestra piel decide vengarse de nosotras haciendo surgir esos pequeños pero incómodos y horribles granitos. Tú, para ocultar esa espinilla, gastas kilos y kilos de maquillaje y corrector. Pero él, si se da cuenta, no te lo hará saber. O puede que sí y le ponga nombre. ¿Quién sabe?

4. No te dio tiempo a depilarte

Tu chico te llama y te pasa a recoger a casa para una noche romántica y tú, de camino al restaurante, recuerdas que se te olvidó depilarte. Ahora no puedes pensar en otra cosa durante toda la cena. ¡Olvídate de eso! A no ser que parezcas el hombre lobo, a él no le importará si tienes pelos en el pubis o en las piernas. Recuerda que, si ellos exigieran una depilación extrema, ellos deberían actuar con reciprocidad. Y no están muy dispuestos.

5. Una flatulencia inesperada

Los pedos son ventosidades que, intencionadamente o no, salen de nuestro cuerpo a diario. Es normal que sientas un poco de reparo si se te escapa uno delante de tu chico pero no debes acomplejarte o huir haciendo la croqueta. Probablemente tu pareja lo interprete como que has abierto la veda. Y seas, desde ese momento, partícipe de sus recitales de pedos.

6. Si guardas un secreto bajo el vestido

Ese vestido tan ajustado te queda de maravilla y a tu chico le encanta. Tú sonríes maliciosamente porque sabes a qué se debe. Efectivamente: bajo tu vestido, una faja sujeta y pone en su sitio cada parte de tu cuerpo y te hace parecer una supermodelo. Puede que él nunca lo sepa, lo que sería lo más recomendable pero, si por casualidad lo descubre, soltará algún chascarrillo al respecto y lo dejará pasar.

7. Obviará esa marca de nacimiento

Porque, seamos sinceros, no eres la única que ha nacido con un lunar muy grande o una mancha en el cuerpo. A menos que se lo digas, obviará que existe o lo tomará como algo que te hace, si cabe, aún más especial.

8. Si roncas

Estos sonidos guturales que hacemos al dormir lo único que pueden producirle es algo de insomnio. Si son recurrentes, aprenderá a ignorarlos pero, en el caso contrario, probablemente te despierte para que bebas agua. Ninguna broma al respecto. Ya si eso al día siguiente.

9. Ir al baño es algo normal, no te acomplejes

Como todo ente, debes expulsar tus deshechos en algún momento. Y si ese momento te llega cuando estás en su casa, no te queda otra que usar su baño. No te preocupes ni actúes como si fueras un ninja: él sabe a dónde vas y lo que vas a hacer. Y le trae sin cuidado.