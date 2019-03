Cosas que tu chico quiere ocultarte

1. Que ha sido mal novio

No contigo, claro. Pero puede que tu amorcito no se comportara tan bien como contigo con alguna otra mujer en el pasado. En la universidad cuando se enrolló con esa chica y no la volvió a llamar, o en el colegio cuando le tiró la tarta de manzana en la cara a esa amiguita especial que tenía.

2. Regalos con los que te quiere sorprender

Si resulta que vivís separados, esto no es muy complicado. Pero si compartís piso, encontrar un rincón con el que no puedas dar será verdaderamente difícil. Y él tiene que apañárselas.

3. Que ve porno

Da igual que compartáis ordenador. El nuevo siglo XXI ofrece infinitas posibilidades para esconder todas las pistas. Y no hay nada malo en ello.

4. Que sigue a un par de chicas guapas en Instagram

Esto no significa que no te quiera o desee engañarte con otra. Además, tú también disfrutas mirando los abdominales de Ryan Gosling y Ashton Kutcher, ¿o no?

5. El número de chicas con las que ha tenido relaciones sexuales

Ya sea por sobrepasar los límites de lo que está comúnmente aceptado, o todo lo contrario, el chico no se siente cómodo compartiendo la cifra contigo.

6. Que no te estaba escuchando durante los últimos 10 minutos

Es bastante molesto encontrarte con que tu pareja ha desconectado y no ha captado nada de lo que le has dicho. No es que esté bien, pero entendemos que no le apetezca contártelo (porque te vas a enfadar). Eso sí, cuando le hagas una pregunta y le pilles, será peor.

7. Que está celoso

No le cae bien ese amigo tuyo con el que quedas tanto. Pero claro, no puede decírtelo sin que te moleste, ya que solo sois amigos.

8. Alguna auténtica fricada

Que colecciona figuritas, cómics o cualquier otra cosa que nunca te esperarías. Él sabe que a ti te parecería absurdo y no lo entenderías, por lo que prefiere no contártelo.

9. La camisa que le dijiste que tirara

¡Y no lo ha hecho! Le tiene un cariño especial, así que no te hizo caso.

10. Que tiene que ir al baño

Es vuestra segunda cita, y no se puede aguantar, así que suelta cualquier ridícula excusa para ausentarse 10 minutos.

11. Que te quiere

A algunos hombres les cuesta más que otros abrirse. No le metas prisa: cuando sea el momento adecuado, te lo dirá.