10 cosas que las chicas con el corazón roto quieren que los chicos sepan

1. Justo después de una ruptura no buscamos pareja

Sientes tanto dolor cuando te dejan que no tienes ni idea de cuándo la angustia va a salir de tu vida. Es casi como un resfriado, todavía eres capaz de hacer cosas pero las oportunidades (en forma de solteros espectaculares) pasarán por delante de tus narices un viernes noche y ni te darás cuenta. El dolor desaparecerá cuando conozcas a alguien que de verdad te interese o un día por la cara, cuando te despiertes y sientas que ya estás curada. A lo que vamos, una chica herida no anda buscando pareja y poniendo su corazón a disposición del primero que pase pero eso no significa que no pueda aprovechar una oportunidad el día que se sienta de nuevo bien. (A menos que diga que no a esa oportunidad, cosa muy respetable).

2. Nos cuesta confiar de nuevo en un hombre

La mayoría de los hombres mienten y lo hacen todo el tiempo. Esto es lo que piensan muchas mujeres después de una ruptura. El chico tiene que volver a ganarse su confianza y no esperar a que ella se la conceda automáticamente porque justamente eso fue lo que hizo con el último hombre con el que estuvo.

3. Queremos creer que todavía existen chicos buenos en el mundo

Chicos, ¡hacédselo creer! También a mí. ¡Necesitamos creer!

4. Chicos, sed claros sobre lo que estáis buscando

Si estáis buscando algo casual, quizá ella pase pero no insinuéis que estáis con la mujer de vuestras vidas cuando realmente lo que queréis es un rollo de una noche. Esta es una regla básica que siempre se debería cumplir cuando empiezas a salir con alguien. No nos lo hagáis pasarlo mal tratándonos unos días como una amiga con derecho a roce y otros como a una novia. La claridad, en este caso, es equivalente a la compasión.

5. Hay lugares que evitamos porque nos recuerdan a nuestro ex

Quizá su ex la dejó en una heladería y ahora la simple visión de un cucurucho de caramelo le amarga la tarde.

6. Si una chica no quiere hablar de su anterior relación hay que respetarla

¿Qué necesidad hay de ese sufrimiento gratuito? Respect!

7. También si, de repente, lo cuenta todo

A veces, no hay nada mejor que contarle todo lo de tu ex a tu nuevo hombre. A veces, no hay nada peor.

8. Puede tener la autoestima baja

Viene de tener un novio odioso que le ha minado la autoestima mucho tiempo así que es comprensible que la chica se quiera poco. La misión de una nueva pareja es hacerla sentir bien. Una vez más, la compasión es la clave.

9. O estar muy enfadada

Cuando te rompen el corazón es fácil pasar de "mi ruptura fue dolorosa" a "mi ex es un c*****" y finalmente a "todos los hombres son unos c*******". Por favor, ten paciencia cuando cuente chistes sobre hombres, no te lo tomes como algo personal.

10. Las mujeres no son un misterio

Solo hay que preguntarles qué les pasa. Cuando una chica dice lo que quiere, a veces se la tacha de loca o exigente por culpa de algo llamado machismo. Por eso, a veces no decimos lo que nos da la gana y nos tachan de misteriosas. Normalidad, por favor.