Las cosas se ponen feas entre Blanca Suárez y Joel Bosqued

Blanca Suárez y Joel Bosqued podrían haber roto. El ‘unfollow’ del actor al Instagram de la actriz indicaría que entre ellos las cosas no irían tan bien como pensábamos.

No sabemos a qué se debe esta drástica decisión, o si se trata sólo de un distanciamiento entre ellos por algún motivo en concreto, pero queda claro que algo pasa. De hecho, últimamente Blanca apenas se ha dejado ver en eventos o prestando su imagen a firmas.

Aunque siempre han mantenido su relación en un segundo plano ya que ninguno ha sido muy dado a hacer publicaciones en sus redes sociales, además que han sido muy pocas las veces que se les ha pillado en actitud cariñosa en público, este paso indicaría que las cosas no irían bien.

Es cierto que nunca han escondido su amor, pero han evitado a toda costa exponerse ante los medios: “No publicamos nuestra vida en pareja en redes”, reconocía la actriz el verano pasado, y añadía: “No me cuesta hablar de él, pero no creo que me llegue a acostumbrar nunca a hablar delante de una cámara de lo que pase en mi casa”.