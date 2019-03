Las cosas más absurdas que algunos chicos hacen en Tinder

1. Abrazar a una chica diferente en cada una de tus fotos

¿Quieres decir que algún día podré formar parte de tu harén de Tinder? Oh, sí, gracias.

2. O siempre a la misma chica

Puede ser tu mejor amiga, pero también tu novia. Te aseguro que, sea lo que sea, sólo por la duda, te resta puntos.

3. Que todas tus fotos de perfil sean fotos de grupo

¿Cómo pretendes que sepa cuál eres de todos? ¿Tengo que pensar que eres el más guapo… o el más feo? No vale jugar a despistar.

4. O que no salgas en ninguna

Ese paisaje es impresionante pero… ¿Y tú? Si no pones una foto tuya, por algo será.

5. Utilizar todo tipo de animales para intentar ablandarnos el corazón

En cada una de sus fotos aparece un gatito o un perrito (diferente). Sabemos que todos esos animales no son tuyos y que seguramente muchas de esas fotos las hayas sacado de Google.

6. No escribir nada en el campo “About me”

¿Así que todo lo que tengo que saber de ti es que te encanta hacerte selfies en el gym (podrías hacerte alguna con camiseta, por cierto, para saber cómo vistes)? ¿No hay nada más? Ay, ¡no puedo esperar a empezar una conversación contigo!

7. No fomentar para nada la conversación

Vamos a ver, si te escribo “Hola” y tú contestas “Hola”. Te pregunto “¿Cómo ha ido tu día?” y me contestas “Bien”… ¿Realmente crees que esto va hacia alguna parte? Échame una mano. Además, tengo un montón de cosas a cerca de mí en el “About me”, ¿por qué no preguntas? O es que esperas que mi primer mensaje sea “¿Sexo esta noche?” (eso no va a pasar).

8. Pedirnos una foto de cuerpo entero sutilmente

Sabemos que es para comprobar si estamos “tan buenas” como esperabas. Pero pídelo directamente en lugar de hacer el ridículo con indirectas.

9. Contestarnos una vez al día (como mucho)

Sabemos que tienes cosas que hacer, pero también que te estás haciendo el interesante. ¿El resultado? Al final terminaré hablando con el chico que me contesta habitualmente y con el que terminaré teniendo una cita.

10. Ser ridículamente cursi en tus mensajes

Si hay más emoticonos (de corazones, besos, caras felices…) que palabras en tus mensajes, es que debes pensar que soy un bebé o un cachorrito. Y no.