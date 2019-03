Cosas sobre el divorcio que debes saber antes de casarte

1. Los acuerdos prenupciales no son tan necesarios

De hecho pueden ser dolorosos. Suelen darse cuando a una de las partes le entran dudas a solo unas pocas semanas o incluso días de la boda. Ya hay leyes que se encargan de proteger ambas partes por lo que no son tan necesarios. Si alguno de los dos quiere hacerlo de todos modos, arregladlo de forma satisfactoria antes de la boda.

2. Tenéis que sentaros a hablar sobre los gastos

Está claro que no vas a contarle en la primera cita cómo te administras el dinero pero sí estaría bien que en algún momento hablarais del tema. Es importante que tengáis objetivos y hábitos económicos similares porque, aunque todos podemos cambiar, una persona que está acostumbrada a no llegar a fin de mes gastando el dinero a manos llenas, raramente se va a convertir en ahorradora cuando vuelva de la luna de miel.

3. El dinero, causa de divorcio

Las principales causas de un divorcio suelen ser la infidelidad y el dinero. Y, a veces, ambas causas están relacionadas: el dinero causa conflicto y el cónyuge solo encuentra satisfacción para este problema yéndose con otra persona.

4. El matrimonio no es una isla desierta

A menudo, el compromiso de casarse viene acompañado de grandes expectativas por parte de amigos y familiares lo que conlleva presión porque seáis la pareja perfecta y jamás quede a la vista algún bachecillo que pueda aparecer en el camino. Nuestro consejo es que pases de todo esto y, si en algún momento, necesitas consejo de alguien cercano, se lo pidas.

5. Te casas, tu dinero también

Incluso si decides abrirte una cuenta separada de la de tu marido, siempre hay una asociación financiera. Compartís gastos, beneficios… Es así.

6. Ábrete tu propia línea de crédito

Una de las recomendaciones financieras más comunes entre abogados de familia es ser consciente de la calificación de crédito y asegurarse de que este está en buen estado. Al tener autonomía de crédito, podrás obtener un préstamo sin necesidad de involucrar a tu pareja. Nunca sabes cómo puede acabar la película…

7. Saber cuánto dinero teníais antes de casaros

Cuando te casas no estás pensando en divorciarte, of course, pero hay que saber cuánto dinero, acciones, productos financieros… se tienen antes de dar el paso. Más que nada para no mezclar este dinero con el que luego vais a compartir. En ese dinero de solteros puede haber deudas u obligaciones futuras.

8. Divorciarse es caro

Celebrar una boda es exageradamente caro y deshacerla ni te contamos. Si no terminas de decidir si divorciarte o no, piénsalo con calma. Hay divorcios sencillos que no son tan caros pero, a veces, las cosas se lían mucho, los tiempos se dilatan y eso hay que pagarlo.

9. Que te sea infiel no significa que puedes dejarle sin blanca

Es lógico que si te ha puesto los cuernos lo menos que quieras sea desplumarlo y mandarlo a vivir debajo de un puente pero legalmente esto no puede suceder. El dinero y los bienes se dividirán de acuerdo con la ley.

10. Tras el divorcio llega el periodo de luto

Mucha gente se sorprende de la sensación de pérdida que tiene tras divorciarse incluso si está deseando cerrar un capítulo pasado de su vida y abrir otro.