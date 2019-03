La contundente respuesta de Melody Santana a Aurah Ruiz tras asegurar que había vuelto con Jesé Rodríguez

Parece que Aurah Ruiz continúa con su guerra contra el padre de su hijo Nyan, Jesé Rodríguez, y todo el entorno de este… Después de asegurar a través de un Stories en su cuenta de Instagram que el jugador de fútbol había regresado con su ex Melody Santana, con quien tiene dos hijos en común, Melody ha querido pronunciarse a través de las redes y responder a Aurah de una forma clara y contundente.

Melody ha lanzado una publicación donde, además de aclarar que no ha habido ningún tipo de reconciliación con Jesé, le pide que por favor la deje fuera de toda esta polémica: "Deja de meterme en tu guerra mental porque yo ahí no pinto nada, deja de acosarme y por milésima vez no estoy con Jesé que esto ya es acoso".