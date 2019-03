La contestación de Georgina Rodríguez tras ser duramente criticada por sus 'vecinos'

Georgina Rodríguez ocupaba este lunes todos los portales después de la entrevista que ha concedido para XL Semanal donde concedió unas declaraciones que parece que sentaron bastante mal a los 'vecinos' de Jaca (Huesca), ciudad donde se crió.

En la entrevista la novia de Cristiano Ronaldo revelaba que se fue de esta ciudad porque "no había mucho que hacer": "A los 17 años. Me fui de Jaca a buscarme la vida porque no quería vivir en un pueblito pequeño donde no hay mucho que hacer".

Unas declaraciones que no han gustado en absoluto a algunos de los vecinos de Jaca que incluso retaban a Georgina a confesar el verdadero motivo por el que se fue de allí.

Pero Georgina ha vuelto a demostrar que ella tiene un escudo contra las críticas, la pareja del delantero del Real Madrid publicaba un Instagram Stories donde lanzaba un mensaje con el que deja claro que le importa muy poco lo que piensen los demás sobre ella.