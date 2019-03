Consejos para pasar una resaca que toda veinteañera debería conocer

1. ¡Hidrátate!

Lo has escuchado un millón de veces y por algo será. Puedes beber agua, zumos de frutas, bebidas deportivas (¡Electrolitos! ¡Sodio! ¡Vida!) y té con jengibre para reducir las náuseas y el mareo. Beber una o dos tazas de café también te ayudarán con el dolor de cabeza y la somnolencia. Está claro que hoy no es el día para dejar la cafeína. La mejor receta anti resaca es una tonelada de agua y un poco de café.

2. Presta atención a lo que realmente le está ocurriendo a tu cuerpo

Si te duele la cabeza, toma ibuprofeno. Si te molesta el estómago, Almax. Escucha lo que tu cuerpo te está gritando a voces y hazle caso. Eso sí, mantente alejada del paracetamol ya que mezclado con el alcohol que has ingerido podría causar daños en tu hígado.

3. Come un poco de fruta

Y especialmente aquella que es rica en potasio como los plátanos y los kiwis. El alcohol tiene efecto diurético y te vendrá bien reponer los minerales perdidos. Además, el azúcar presente en la fruta te ayudará a quemar el alcohol.

4. Come hidratos

Es lo mejor que has oído hasta la fecha, ¿verdad? Come algo de pan para subir el azúcar en sangre y añade un poco de mermelada para quemar el alcohol con los azúcares de la fruta. No vayas directa a la típica comida grasienta e insana o te sentirás aún peor. Bastante exceso has hecho, ¿no?

5. Toma un complejo vitamínico

Tomar un complejo de vitamina B que contenga B1 (tiamina), B2 (rivoflabina), ácido fólico, B6 y B12, así como algo de vitamina C es como darle un buen puñetazo a la resaca. Las vitaminas del grupo B reponen lo que el alcohol ha agotado y la vitamina C efervescente promueve el bienestar general. Buena idea la de tomar vitaminas en la adversidad, ¡vamos!

6. Las resacas no solo afectan internamente

Recuerda tratar los pies, la piel y los ojos. Todo esto te da una idea de por qué tu cerebro no hace más que quejarse de lo inconsciente que has sido ingiriendo semejante cantidad de alcohol.

7. Flooxer o Atresplayer y a dormir

Honestamente, la mejor manera de pasar una resaca es tumbarte delante de la tele, botella de agua en mano, y ver ese contenido que arrastras desde primeros de semana.