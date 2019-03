Consejos para dar tú el primer paso

1. Si te mira dos veces

Te ha mirado una vez, vale. Te ha vuelto a mirar y, además, te ha sonreído. Esta es la clave definitiva para invitarte a levantarte de la mesa de tus amigas y acercarte a hablar con él. ¿Y qué decir? Preséntate, y sonríe. Ya es todo tuyo.

2. Utiliza esta frase mágica

Si has visto al chico que te gusta y quieres captar su atención, pregúntale algo como: "¿Podrías darme tu opinión acerca de…?". Y después algo como: "mis amigas y yo estamos buscando un buen bar al que ir, ¿te gustaría acompañarnos?". No podrá negarse.

3. Aunque te pueda parecer absurdo, lo obvio funciona

Estás en una parada de autobús junto a un chico monísimo, y tarda mucho en llegar tu número. Entonces, se te permite decir algo como "Jo, cuánto tarda". Lo mismo ocurre en el bar cuando suena una canción y sueltas "Me encanta esta canción". Sí, es algo muy obvio, pero el hecho de que seas la primera en decir algo le da vía libre para entablar conversación contigo.

4. Hazle un cumplido

Algo tan inocente como "qué camisa tan bonita" o "¡me encanta tu chaqueta!", inmediatamente le pondrá de buen humor y más proclive a acercarse a ti. Eso sí, no digas nada de que tu padre tiene la misma corbata.

5. No te hagas la tonta

No es necesario que pretendas ser una chica indefensa e insegura para gustarle, al contrario: a los hombres les gustan las mujeres seguras de sí misma y que saben muy bien lo que están buscando.

6. No seas muy pesada

Aunque suene a tópico, nos gusta aquello que nos parece difícil (relativamente). Si se lo pones demasiado fácil, puede que no se sienta tan interesado. Dale una de cal y una de arena, es decir, acércate a él de vez en cuando, pero asegúrate de no estar pegada a él toda la noche, y pasa tiempo con el resto de tus amigos. De esta forma, se interesará por ti sin que parezca obvio que, en realidad, te mueres por sus huesos.

7. Pon tú los límites

¿No te apetece ir a su casa esta noche? No tienes por qué hacerlo. Lo más importante es que no te sientas obligada a hacer nada que no quieras hacer.