El consejo de María José Suárez a Alba Carrillo tras su divorcio de Feliciano López

Si hay alguien que entienda perfectamente a Alba Carrillo esa es María José Suárez. La modelo mantuvo con Feliciano López una relación de cinco años repleta de idas y venidas hasta que en 2010 pusieron punto y final a su amor de manera definitiva.

Por este motivo la ex Miss España ha querido dar algunos consejos a Alba Carrillo para que supere este trago de la mejor forma posible: "Hay que saber reaccionar en un momento delicado. A ella ahora mismo le puede el daño y no soy para aconsejar a nadie, pero sí que es verdad que, ahora que ves la cosa con perspectiva, dices ay Dios mío que se calle, que se retire un tiempo de este huracán mediático que no le beneficia al final", revelaba María José en el programa de 'El Programa de Ana Rosa'.

Por otro lado, María José también ha hablado sobre la actitud de Feliciano y su vida repleta de conquistas: "A lo mejor él como persona tampoco quiere cambiar. Él tiene muchísimas cualidades y no todo el mundo tiene que estar en pareja".