El consejo de Clara Lago a Dani Rovira antes de la gala de los Premios Goya 2017 tras la polémica del año pasado

Clara Lago ha estado por tercer año consecutivo apoyando a su chico, Dani Rovira, como presentador de la gala de los Premios Goya 2017. Momentos antes de la gala, la pareja era entrevistada por separado por las cámaras de la revista Hola, donde eran preguntados por lo que se avecinaba.

En primer lugar le tocó al malagueño, que niega haber recibido ningún consejo de su chica de cara al gran trabajo que tenía por delante: “No nos damos consejos, ella simplemente me ha dicho que disfrute”. Además, ha asegurado que su chica se pone nerviosilla desde el patio de butacas cuando lo ve en acción: “Hombre, pues sufre, pero lo normal que una madre puede sufrir cuando su hijo se tira al ruedo. Pero ella también lo disfruta, lo disfruta mucho”.

Más tarde, la protagonista de esta conversación no tenía más que halagos para su chico: “Sé que es muy bueno, y que si hay alguien que lo pueda hacer es él”, sentenciaba. Respecto al año pasado, en el que Dani se llevó un disgusto por los comentarios que criticaron su actuación en las redes sociales, Clara le defiende: “ Me parece más sabio aprender de los errores. Las redes sociales es algo que se agranda muy gratuitamente, por lo que me parece un gran trabajo personal que lo vuelva a presentar”.