Conoce a la novia de Canco Rodríguez con la que se casará el próximo verano en Barcelona

Canco Rodríguez anunciaba hace tan sólo unos días en la revista Lecturas que se dará el ‘sí quiero’ el próximo mes de agosto en Barcelona junto a su novia Marta, una joven bailarina. “Será una boda bonita, especial, con la familia, los amigos y al aire libre. Hay que vivir la vida. Y cuando ocurren las cosas, no dejarlas escapar”, declaraba a la publicación.

Y es que el actor está viviendo un gran momento a nivel personal y profesional, ya que Canco se ha convertido en la gran sorpresa de esta edición de ‘Tu cara me suena’. Por el momento, asegura que está deseando que llegue el gran día: “Para mí, pasar por el altar no es una responsabilidad, es un punto de inflexión en tu vida personal. Es la entrada a otro estado, algo que me da calma, paz…”.

Canco vive con total naturalidad su relación junto a su chica y no duda en publicar imágenes de los dos en las redes sociales. Seguro que a su enlace asistirán rostros conocidos como el de Helen Lindes y Rudy Fernández, ya que la pareja asistió al enlace de la modelo y el jugador de baloncesto.